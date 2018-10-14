متحدث الحكومة: استثمارات أجنبية مباشرة بـ 3 مليارات دولار في الطريق لمصر

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى التقى الاسبوع الماضي بـ شركتين عالميتين تعملان فى مجالي التسوق والطاقة الكهربائية.



وأكد "سعد" خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن الشركتين ستقومان بضخ استثمارات أجنبية مباشرة بمقدار 3 مليارات دولار على مدار من سنتين إلى ثلاث.



وأوضح أن مجموعة الشركات الخاصة بالتسوق ستضخ استثمارات مقدرة بـ 500 مليون دولار خلال العامين القادمين، أما مجموع الشركات الخاصة العاملة فى مجال توليد الطاقة، ستقوم بإنشاء محطة توليد كهرباء فى محافظة الاقصر باستثمارات مقدرة بـ 2.3 مليار دولار.



