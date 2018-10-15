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إعلامي سعودي يكشف أسماء دولتين متورطتين فى اختفاء جمال خاشقجي.. فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 02:08 ص
جمال خاشقجي
جمال خاشقجي
حمزة شعيب
قال الإعلامي السعودي خالد المجرشي، إن تركيا وقطر متورطتان في إخفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

وتابع المجرشي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «حال افتراض أن السعودية من الممكن أن تصفي أحد معارضيها، هل من المعقول أن تصفي المملكة خاشقجي في قنصليتها»، مؤكدا أن تاريخ السعودية لا يعرف الاغتيالات نهائيا.

وأضاف الإعلامي السعودي «خاشقجي خرج من القنصلية السعودية بتركيا بعد 20 دقيقة بشهادة قناة الجزيرة نفسها»، مشيرا إلى أن هناك 7 كاميرات أمام القنصلية السعودية خاضعة للأمن التركي.

وأعرب المجرشي عن اندهاشه مما تردد حول إجراء خاشقجي مكالمة هاتفية يستغيث خلالها بأحد الأطراف من داخل القنصلية، معلقًا «لا يسمح لأي شخص بدخول السفارة بالهاتف المحمول».

وأكد المجرشي أن المملكة لا تنتهج سياسة الاغتيالات، مشيرا إلى عودة عدد كبير من المعارضين إلى وطنهم.

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