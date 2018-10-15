نائب رئيس الاتحاد: بوليصة تأمين للعمال تزيد من استقرارهم

قال محمد سالم رئيس النقابة العامة للزراعة والري والصيد ونائب رئيس الاتحاد، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان قدم اقتراحا على رجال الأعمال بعمل بوليصة تأمين للعمال في المصانع والشركات، مضيفا أن هذا المقترح يزيد من استقرار حياة العمال بشكل أكبر.



وأكد نائب رئيس الاتحاد، في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه يجب ضمان أن صاحب العمل هو من يدفع قيمة بوليصة التأمين، مشيرا إلى أن العامل لا يقدر على أي رسوم إضافية لشركات التأمين خاصة في الظروف الاقتصادية الراهنة.



وأوضح رئيس النقابة العامة، أن إصدار "بوليصة تأمين" ضد الوفاة وإصابات العمل يعمل كنوع من أنواع وسائل جذب العمال للفرص المتوفرة، مضيفا أن إحساس العامل بعدم الاستقرار يؤثر علي عمليه الإنتاج.

