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محافظات

مليون جنيه مساعدات للمواطنين بمطروح خلال شهر ونصف

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 02:48 ص
مليون جنيه مساعدات
مليون جنيه مساعدات للمواطنين بمطروح خلال شهر ونصف
نور محمود
أكدت رجاء سالم، مدير خدمة المواطنين بمطروح، تقديم مساعدات مالية مالية وعلاجية للمواطنين خلال شهر ونصف مع بداية شهر سبتمبر وحتى الآن.

وقالت "سالم" خلال لقاء خدمة المواطنين، بحضور محافظ مطروح لواء مجدي الغرابلي، إنه تم تقديم علاج على نفقة المحافظة بمستشفيات خارج مطروح بتكلفة نحو 678 ألف جنيه، وتقديم مساعدات علاجية شهرية لعدد 68 حالة بتكلفة 45 ألف جنيه.

كما ستقدم مساعدات مالية شهرية لـ70 حالة بقيمة مالية نحو 24 ألف جنيه، ومساعدات مالية ومعونة عربان لـ318 حالة بقيمة 113 ألف جنيه، كما تم تسديد مصاريف دراسية للطلاب غير القادرين بتكلفة نحو 15 ألف جنيه، ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة نحو مليون جنيه.
مليون جنيه مساعدات للمواطنين بمطروح خلال شهر ونصف
مليون جنيه مساعدات للمواطنين بمطروح خلال شهر ونصف
مليون جنيه مساعدات للمواطنين بمطروح خلال شهر ونصف
مليون جنيه مساعدات للمواطنين بمطروح خلال شهر ونصف

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