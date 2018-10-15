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محروس: المريض سبب ارتفاع أسعار العيادات الخاصة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:16 ص
الدكتور علي محروس
الدكتور علي محروس ، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتر
حسام الحارتي
كشف الدكتور علي محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، عن سبب ارتفاع أسعار كشوفات الأطباء داخل العيادات الخاصة بهم ، مردفا "المريض هو السبب".

وأضاف محروس في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن المريض هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الكشوفات المتواجدة حاليا، وذلك لتفضيل الأطباء على بعضهم البعض من خلال الأسعار.

وأكد أن منظومة التأمين الصحي التي تسعى إليه الدولة في الوقت الراهن، ستحجم تلك الأسعار خصوصا في ظل تعاقد تلك العيادات مع منظومة التأمين الصحي.

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