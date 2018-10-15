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فاروق فهمي: وزير التعليم فتح المجال أمام المدرس والطالب للإبداع

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 02:15 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور فاروق فهمي، مدير مركز تطوير تدريس العلوم الأسبق، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فتح المجال أمام المعلم والطالب للإبداع، وحوّل المعلم إلى مرشد وشرف داخل الفصول، وجعل الطلاب هم الباحثين عن المعلومة.

وأوضح "فهمي" خلال لقاء تلفزيوني على الفضائية الأولى، أن التمويل جزء كبير من تطوير منظومة التعليم، من خلال أمكانيات المعلم التي ترتبط بشكل أساسي بالتطور.

وأشار مدير مركز تطوير تدريس العلوم الأسبق، إلى أن من الضروري وضع صندوق لتطوير التعليم مرتبط بشريحة كبيرة من الضرائب التي تعود علي العديد من الخدمات مثل تزاكر الطيران، السكن السياحي وجمارك السيارات باهظة الثمن.

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