وزير الري: أسبوع القاهرة للمياه فرصة للقاء أشقائنا.. وانخفاض نصيب الفرد لـ 570 م3 سنويًا

وزير الري:

تنظيم مصر لأسبوع القاهرة للمياه فرصة للقاء أشقائنا من مختلف الدول

ليس بمقدور العالم التصدي للتحديات في سبيل بلوغ أهداف التنمية المستدامة

تجاهل البعض أننا في بلد قطرة الماء فيه تساوي الكثير

انخفض نصيب الفرد من المياه ليصل إلي حوالي 570 م3 سنويًا عام 2018

الدولة تحاول تقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة

التقديرات الاولية لنقص المياه المتجددة في مصر بــ 2%



قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إن تنظيم مصر لأسبوع القاهرة للمياه يأتي إنطلاقًا من قناعتها المخلصة بالمساهمة في تعزيز التواصل مع شركائها المعنيين بقضايا المياه بجانب تعظيم مساهمتها في الجهود الدولية من أجل زيادة الوعي بقضايا المياه والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها.



وأضاف عبد العاطي في كلمته، خلال افتتاح أسبوع القاهره للمياه، اليوم ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الحدث الذي تنظمه مصر فرصة للقاء أشقائنا من مختلف الدول والمنظمات المعنية بقضايا المياه لتبادل الخبرات واستخلاص الدروس المستفادة.



وأشار إلى أن المؤتمر يأتي تأكيدًا على أن قطرة المياه تساوي حياة، فالماء قاطرة الحضارات، ومهد النمو والازدهار، حيث نشأت التجمعات البشرية وازدهرت على مقربة من مصادر المياه، واقترن وجودها ونموها بإستمرار توافره، موضحا أن الحضارة المصرية القديمة خير شاهد على ذلك، وما قدمه المصري القديم من أروع التجارب في إدارة منظومة المياه بحكمة متناهية وتركه للحضارة الانسانية تراثًا عظيمًا تمثل في أنماط وأدوات عديدة للري والزراعة لازالت تستخدم حتى وقتنا هذا.



وتابع :" مما لا شك أنكم تتفقون معي بأنه ليس بمقدور العالم التصدي للتحديات في سبيل بلوغ أهداف التنمية المستدامة وهي الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي للجميع، ومدن صالحة للعيش فيها، وأمن غذائي، وأمن الطاقة، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي، والوصول إلى أنظمة إيكولوجية سليمة – إلا إذا نجح في تحسين الطريقة التي تدير بها مختلف بلدان العالم مواردها الطبيعية خاصة مورد المياه – وسوف تتصاعد الضغوط علي هذا المورد الحيوي نظرًا للزيادة المضطردة في تعداد السكان بالإضافة إلي الرغبة في تحقيق معدلات نمو اقتصادية، وتأثير ظاهرة التغيرات المناخي كتحدي نسعي جميعًا لمواجهته، فضلًا عن التحدي الخاص بتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال المياه.



وعن أزمة المياه فى مصر أضاف :"قد يتجاهل البعض أننا في بلد قطرة الماء فيه تساوي الكثير نظرا لشح مواردنا المائية وما تواجهه منظومتنا المائية من تحديات لاسيما مع تنامي الفجوة بين الإمداد والطلب على المياه، مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة، حيث ان انخفض نصيب الفرد من المياه ليصل إلي حوالي 570 م3 سنويًا عام 2018 مقارنة بالمعايير الدولية التي تري أن يكون نصيب الفرد 1000 متر مكعب سنويًا، كما أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل وطبيعتها أيضًا حيث أن أكثر من 97% من مواردنا المائية تأتى من خارج الحدود".



وأشار وزير الري إلى أنه في ظل تنامي العجز في الموارد المائية فإن الدولة تحاول تقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي ، بخلاف استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز، مؤكدا أن التقديرات الأولية لنقص المياه المتجددة في مصر بــ 2% (فقط) سيؤدي إلى فقدان ما لا يقل عن مليون مزارع مصري لعملهم، لافتا إلى أن مصر تحديًا خطيرًا يتمثل في تعرض دلتا نهر النيل شمال مصر إلى التآكل نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وبما يؤثر سلبًا على الزراعة في شمال الدلتا نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتدهور نوعيتها وما لذلك من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.

