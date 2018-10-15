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رياضة

عامر حسين يكشف كواليس أزمة لقاء المصري مع جزيرة مطروح في كأس مصر

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:54 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، كواليس أزمة مباراة المصري وجزيرة مطروح في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وقال عامر حسين في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة "صدى البلد"، إنه أرسل خطاب للأمن بطلب إقامة المباراة في ستاد بورسعيد، وقبل اللقاء بيوم واحد فوجئ باتصال من اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة يبلغه فيه برفض الأمن إقامة اللقاء في بورسعيد.

وواصل أنه قدم استقالته بعد حدوث ذلك إلا أن هاني أبوريدة طالبه بالهدوء والصبر لمدة يومين أو ثلاثة حتى يتدخل ويتوصل لاتفاق مع الأمن بشأن ملعب اللقاء.

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