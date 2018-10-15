المحاكمات فى يوم.. طعن مرسي وآخرين على حبسهم في إهانة القضاء.. محاكمة حسن مالك وآخرين في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي

- نظر إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية ثأر أوسيم

- إعادة محاكمة 30 متهما في عنف مدينة نصر



تستكمل اليوم، محكمة النقض، نظر الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسى و 19 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا باسم إهانة القضاء والمتهم فيها المعزول و24 آخرين.



وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت فى 30 ديسمبر بحبس المعزول مرسى والكتاتنى و18 آخرين 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.



فيما تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 7 متهمين في قضية ثأر أوسيم لسماع أقوال الشهود.



كانت محكمة النقض ألغت حكم محكمة جنايات الجيزة بالإعدام شنقا ضد 12 متهمًا في قضية ثأر أوسيم والتي أدانتهم بقتل المجني عليه يحيي عبد المنعم، عمدًا مع سبق الإصرار والشروع في قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود خصومة ثأرية بينهم.



وأحالت النيابة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت إليهم اتهامات بالقتل العمد والاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحيازة أسلحة نارية ؛ ما أسفر عن مقتل المجني عليه، مشيرة إلى أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود "خصومة ثأرية" بينهم وشرعوا لذات الغرض في قتل اثنين آخرين من بينهم طفل.



وفى ذات السياق تستكمل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم، جلسات إعادة محاكمة 30 متهمًا في أحداث عنف مدينة نصر التي وقعت أحداثها فى 28 ديسمبر 2013.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامي زين الدين، وعفيفي عبد الله المنوفي، بأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.



كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات لكل منهم وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.



وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت لهم عدد من التهم أهمها ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، والتجمهر والتظاهر دون تصريح، والعمل على قلب نظام الحكم وإسقاط دستور الدولة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.



والجدير بالذكر أنه كان يحاكم بالقضية 30 متهما ولكن تم صدور قرار عفو رئاسي عن 22 متهما.



وفى سياق متصل تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين، في القضية المعروفة بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب"، لاستكمال سماع الشهود.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، ومحمد الجمل.



وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.



كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعى داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.



كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.

