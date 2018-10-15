طرح بوستر مسلسل Vikings لعرضه 28 نوفمبر

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل Vikings البوستر الدعائى الجديد وذلك تمهيدا لعرضه في 28 نوفمبر المقبل.



ويظهر فى البوستر الجديد "آيفار ابانولس" الابن القعيد لـ راجنار لوثبروك، وهو يتوج ملكًا وملطخ بالدماء أثر المعركة الدامية التى قادها ضد اخوته فى نهاية الحلقات الأخيرة والتى فاز بها واجتاح "كاتيجات" وسيطر عليها بصحبة قوات من "فرنسا" ارسلها له عمه "رولو".



المسلسل من تأليف مايكل هيرست، ويرصد قصصا مستوحاة من حياة أوائل الإسكندنافيين (الفايكنج)، الذين عاشوا فى العصور الوسطى، حروبهم وتجارتهم واكتشافاتهم للبلاد الأخرى، وبروز شخصية راجنار لوثبروك بطل عصره، الذى استطاع اكتشاف بلاد اخرى لغزوها مثل انجلترا وفرانكيا "فرنسا".

