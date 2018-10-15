مدرب جزيرة مطروح عن أزمة لقاء المصري: إحنا علشان نادي جديد بنتعامل كده

أبدى كرم جابر، المدير الفني لنادي جزيرة مطروح، غصبه الشديد من استمرار أزمة عدم تحديد ملعب لمباراة فريقه أمام المصري في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.





وقال "جابر" في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه مندهش مما يحدث، خاصة وأنه ليس متضررًا من اللعب مع المصري في استاد بورسعيد، متسائلًا: "هو علشان احنا نادي جديد يحصل معانا كده ؟!".





وواصل: هل من المعقول أن أسافر بورسعيد وأتدرب ثم يتم ابلاغي بعدم إقامة المباراة ؟! وهل من المعقول عدم ابلاغي حتى الآن بملعب اللقاء؟ مشيرًا إلى أنه يحاول التواصل مع جميع الأطراف لكن لا أحد يستجيب.



