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فن

15 حلقة جاهزة للعرض من مسلسل كارمن

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
انتهى المخرج حسين شوكت من تصوير 15 حلقة الاولى من مسلسل "كارمن" ويحاول حسين مونتاج عدد من الحلقات يكون جاهزا للعرض حيث يواصل فى نفس الوقت تصوير باقى الحلقات.

مسلسل "كارمن" ينتمى لنوعية أعمال الـ 60 حلقة تأليف خالد حمام، وإخراج حسين شوكت، ويشارك فى بطولته بجانب ريهام حجاج كل من محمد كيلانى، ولاء الشريف، شيرين، محمد مهران، نور محمود، عبير منير، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى لا يخلو من الجانب الرومانسى.

وتخوض ريهام حجاج فى المسلسل تجربة البطولة المطلقة الأولى فى الدراما التليفزيونية وتجسد شخصية فتاة تعمل مذيعة بإحدى محطات الراديو وتستقبل مكالمات من المستمعين حول مشاكلهم العاطفية، وتعود بالعمل الى الدراما بعد غيابها عن شهر رمضان حيث كان آخر مسلسلاتها الجزء الثانى من "الكبريت الأحمر".

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