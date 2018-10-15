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فن

طرح أول صورة من كواليس فيلم men in black

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
كشفت الشركة المنتجة لفيلم men in black عن اول صورة من كواليس العمل الذى من المقرر عرضه فى مايو 2019.

وظهر فى الصورة التى طرحت الممثلين Tessa Thompson و Chris Hemsworth، أبطال الجزء الجديد من الفيلم، وهم يرتدون البدلة السوداء فى إحدى مهامهم داخل الصحراء.

فيلم men in black، طُرح منه ثلاثة أجزاء؛ الأول فى 1997، والجزء الثانى طرح عام 2002، والثالث والأخير تم عرضه عام 2012، بطولة الممثل العالمى ويل سميث وجوش برولين وأليس إيفى، ودارت أحداثه حول العميل "جاى" الذى يسافر عبر الزمن إلى عام 1960 ليمنع أحد الكائنات الفضائية من قتل العميل "كاى"، وإنقاذ التاريخ من كارثة حقيقية

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