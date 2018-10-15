توقف تصوير فيلم Off Road لأجل غير مسمى

قرر صناع فيلم "Off Road" وقف تصويره لأجل غير مسمى بسبب بعض الأزمات الإنتاجية فضلا عن عدم الانتهاء من التصاريح اللازمة للتصوير، وهو ما دفع الشركة لوقف العمل تمامًا.



وكانت اعلنت الشركة المنتجة عن أن الفيلم يحتاج الى ميزانية ضخمة تتجاوز الـ 70 مليون جنيه، حيث كان يتم تصويره فى عدد من الدول الأوروبية والعربية.



"Off Road" من بطولة ظافر العابدين ومحمد لطفي وأنطونيو بانديرس، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.