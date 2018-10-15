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كريم عبد الجواد: فيلم القرار يوثق الصورة الحقيقية للجيش المصري

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 02:05 ص
الفنان كريم عبد الجواد
الفنان كريم عبد الجواد
حسام الحارتي
روى الفنان كريم عبد الجواد، بطل فيلم القرار عن الواقع العسكري في الجيش المصري الذي تم اكتشافه خلال مشاركته، قائلا إنه كان يعمل ضابط احتياط بالجيش المصري قبل توثيق هذا العمل.

وأضاف "عبد الجواد" في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه أثناء فترة عمله ضابط احتياط بالجيش المصري، اكتسب الكثير من الخبرات والمعلومات، مؤكدًا أنه كان يحتفظ بكل اللحظات من أجل توثيق هذا العمل.

وأكد أن القوات المسلحة المصرية هي المشرف الرئيسي لفيلم القرار وخروجه بالصورة الحقيقية التي يعيشها أبطال الجيش المصري الحقيقيين، معبرًا عن سعادته لحضور رئيس الجمهورية أثناء عرض الفيلم قائلا "كنت بحلم باليوم ده".

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