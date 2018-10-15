فلورينزي: قدمنا مباراة رائعة وعانينا من السحابة السوداء أمام بولندا

أبدى أليساندرو فلورينزي لاعب المنتخب الإيطالي، سعادته بتحقيق الانتصار بهدف دون رد، على بولندا مساء يوم الأحد، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.



وقال فلورينزي، خلال تصريحات نقلها موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "لقد لعبنا مباراة رائعة، وكان بإمكاننا الانتصار برباعية، وخلقنا فرصا رائعة".



وأضاف: "بدت الأمور وكأن لدينا سحابة سوداء فوق رؤوسنا، ولم تكن الكرة تريد الدخول، وفي النهاية سجلنا من كرة واحدة".



وأتم: "على الجانب الآخر من المباراة كنا نشعر بالقلق من الخصم (بولندا)، وكرة القدم غريبة".



وحققت إيطاليا، فوزها الأول في دوري الأمم الأوروبية، على حساب بولندا، بهدف نظيف، سجله كريستيانو بيراجي، في الدقيقة 92.