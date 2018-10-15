ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

فلورينزي: قدمنا مباراة رائعة وعانينا من السحابة السوداء أمام بولندا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:59 ص
فلورينزي في المباراة
فلورينزي في المباراة
حسن العمدة
أبدى أليساندرو فلورينزي لاعب المنتخب الإيطالي، سعادته بتحقيق الانتصار بهدف دون رد، على بولندا مساء يوم الأحد، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال فلورينزي، خلال تصريحات نقلها موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "لقد لعبنا مباراة رائعة، وكان بإمكاننا الانتصار برباعية، وخلقنا فرصا رائعة".

وأضاف: "بدت الأمور وكأن لدينا سحابة سوداء فوق رؤوسنا، ولم تكن الكرة تريد الدخول، وفي النهاية سجلنا من كرة واحدة".

وأتم: "على الجانب الآخر من المباراة كنا نشعر بالقلق من الخصم (بولندا)، وكرة القدم غريبة".

وحققت إيطاليا، فوزها الأول في دوري الأمم الأوروبية، على حساب بولندا، بهدف نظيف، سجله كريستيانو بيراجي، في الدقيقة 92.

ترشيحاتنا

كارثة داخل الجيش البريطاني: 30 ألف جندي يعانون من البدانة.. صور

الحرس الشخصي لترامب يكشف تفاصيل محاولة اغتياله على يد داعش

غنوة سليمان: أنا بخير ومازلت على قيد الحياة

المصري يعلن تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة.. فيديو

ياسر ريان يكشف في حوار لـ صدى البلد سبب تراجع أداء الأهلي ورأيه في منتخب مصر.. ويضع مقارنة للفرق الثلاثة الأقرب للصعود للدوري الممتاز خلال الموسم المقبل

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

أسرة الشهيد أحمد عمار تروي اللحظات الأخيرة قبل استشهاده

المتهم بقتل مجند الحوامدية يهذي خلال التحقيقات: القمر قالّي اقتله فدبحته

كريم عبد الجواد: فيلم القرار يوثق الصورة الحقيقية للجيش المصري

كوارث صحفية في الانتظار.. ماذا لو خرجت أخبار الصحف إلى الجمهور بدون ديسك؟

ترامب يلمح لإمكانية استقالة وزير الدفاع الأمريكي من منصبه

أول قرار من الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد الوصول إلى سوازيلاند

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

كارثة داخل الجيش البريطاني: 30 ألف جندي يعانون من البدانة.. صور

فيديو

طارق سليمان: أحمد عادل قال لي سأواصل اللعب ولو بقدم واحدة.. فيديو
المصري يعلن تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة.. فيديو
مجدي عبد الغني يوضح حقيقة حدوث تغيير في حراسة مرمى المنتخب.. فيديو
أحمد عادل عبد المنعم يكشف عن موقف متكرر له في الأهلي.. فيديو
عبد المنعم: مساندة المقاصة سبب تألقي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟