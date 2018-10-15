فيراتي: كنا واثقين من الفوز على بولندا

عبر ماركو فيراتي، لاعب وسط إيطاليا، عن سعادته بالفوز القاتل الذي حققه منتخب بلاده على بولندا، بهدف نظيف، في دوري الأمم الأوروبية.



وقال فيراتي، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لمنتخب إيطاليا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هدفنا هو العودة إلى القمة، نحن نحاول تنفيذ تعليمات المدرب روبرتو مانشيني".



وأضاف: "الأمر يستغرق بعض الوقت، لكن مسارنا مميز، ويمكنك أن تكون سعيدًا بالأداء فقط إذا تمكنت من تحقيق الفوز، الانتصار بهذه الطريقة أمر رائع".



وختم: "كنا مقتنعين بأن الكرة ستدخل المرمى عاجلًا أم آجلًا، قمنا بعمل جيد بالثقة في أنفسنا حتى النهاية".



وحققت إيطاليا، فوزها الأول في دوري الأمم الأوروبية، على حساب بولندا، بهدف نظيف، سجله كريستيانو بيراجي، في الدقيقة 92.