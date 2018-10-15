مانشيني: الفوز على بولندا يكتب قصة جديدة لإيطاليا

أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني لإيطاليا، أن فريقه استحق الفوز على بولندا (1-0)، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.
وقال مانشيني، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لمنتخب إيطاليا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كان يجب أن نحرز هدفًا مبكرًا، إذا انتهت المباراة بالتعادل، لكان أمرًا غير عادل، لقد سيطرنا على اللقاء".
وأضاف: "هذه هي كرة القدم، هدف في الدقيقة الأخيرة يمكن أن يغير كل شيء، اللاعبون قدموا أداء جيدًا، ويستحقون تحقيق الفوز".
وتابع مدرب إيطاليا، في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت": "فوز جيد ومباراة ممتازة، لعبنا بشكل رائع، كان يمكن أن تنتهي المواجهة بنتيجة 0-0 لولا الهدف المتأخر".
وواصل: "نستطيع التحسن كثيرًا، لكن هذا سيستغرق وقتًا.. لم أفكر في التغيير لأننا كنا نلعب بشكل جيد".
وأتم: "لقد بدأت بالفعل قصة جديدة، ومع ذلك، لا يوجد سحر في كرة القدم، ولكن الأمور تستغرق بعض الوقت".
وقال مانشيني، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لمنتخب إيطاليا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كان يجب أن نحرز هدفًا مبكرًا، إذا انتهت المباراة بالتعادل، لكان أمرًا غير عادل، لقد سيطرنا على اللقاء".
وأضاف: "هذه هي كرة القدم، هدف في الدقيقة الأخيرة يمكن أن يغير كل شيء، اللاعبون قدموا أداء جيدًا، ويستحقون تحقيق الفوز".
وتابع مدرب إيطاليا، في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت": "فوز جيد ومباراة ممتازة، لعبنا بشكل رائع، كان يمكن أن تنتهي المواجهة بنتيجة 0-0 لولا الهدف المتأخر".
وواصل: "نستطيع التحسن كثيرًا، لكن هذا سيستغرق وقتًا.. لم أفكر في التغيير لأننا كنا نلعب بشكل جيد".
وأتم: "لقد بدأت بالفعل قصة جديدة، ومع ذلك، لا يوجد سحر في كرة القدم، ولكن الأمور تستغرق بعض الوقت".