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رياضة

مانشيني: الفوز على بولندا يكتب قصة جديدة لإيطاليا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:31 ص
روبرتو مانشيني،
روبرتو مانشيني، المدير الفني لإيطاليا
حسن العمدة
أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني لإيطاليا، أن فريقه استحق الفوز على بولندا (1-0)، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال مانشيني، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لمنتخب إيطاليا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كان يجب أن نحرز هدفًا مبكرًا، إذا انتهت المباراة بالتعادل، لكان أمرًا غير عادل، لقد سيطرنا على اللقاء".

وأضاف: "هذه هي كرة القدم، هدف في الدقيقة الأخيرة يمكن أن يغير كل شيء، اللاعبون قدموا أداء جيدًا، ويستحقون تحقيق الفوز".

وتابع مدرب إيطاليا، في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت": "فوز جيد ومباراة ممتازة، لعبنا بشكل رائع، كان يمكن أن تنتهي المواجهة بنتيجة 0-0 لولا الهدف المتأخر".

وواصل: "نستطيع التحسن كثيرًا، لكن هذا سيستغرق وقتًا.. لم أفكر في التغيير لأننا كنا نلعب بشكل جيد".

وأتم: "لقد بدأت بالفعل قصة جديدة، ومع ذلك، لا يوجد سحر في كرة القدم، ولكن الأمور تستغرق بعض الوقت".

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