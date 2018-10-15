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رياضة

أحمد عادل عبد المنعم: حبي للأهلي يمنعني من ارتداء قميص الزمالك

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:09 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد أحمد عادل عبد المنعم، حارس الأهلي السابق والمقاصة الحالي، على صعوبة انتقاله للزمالك بسبب ارتباطه الكبير بالنادي الأهلي.

وقال "عبد المنعم" في تصريحات لبرنامج الماتش والذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: شرف لأي لاعب الانضمام لنادي الزمالك، فريق كبير ولكنني صعب للغاية أن ارتدى قميصه يوما ما.

وأفصح: "الأهلي بيتي وأعشق الكيان، وانتمائي له يعوق انضمامي للزمالك، حتى بعد اعتزال كرة القدم، سوف أظل انتمي للأهلي".

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