البرازيل تدخل في صراع لحرمان ألمانيا من موهبة بايرن ميونخ

وضع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عينه على موهبة شابة في بايرن ميونخ الألماني، لضمان تواجد اللاعب مع منتخب السامبا، بدلًا من المانشافت.



وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن البرازيل تسعى لإقناع أوليفر باتيستا مير، البالغ من العمر 17 عامًا، بالانضمام للمنتخبات البرازيلية.



وقال تييس بليميستر، مستشار لاعب البايرن، للصحيفة: "يجب أن يحذر الاتحاد الألماني من إمكانية خسارة أوليفر، فهو بإمكانه اللعب للبرازيل، كما أنهم يودون جلبه لتمثيل منتخب تحت 21 عامًا".



وشارك أوليفر، مع منتخب الناشئين الألماني، لكن الصحيفة أشارت إلى أنه لا يلقى الاهتمام اللازم من الاتحاد الألماني، رغم دخوله ضمن أفضل 60 موهبة في العالم، من مواليد عام 2001.



وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قد أعدت قائمة تتضمن أبرز 60 موهبة شابة في العالم، وتواجد باتيستا مير فيها.