ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد عادل إمام يعقد جلسات عمل مع المؤلف والمخرج

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:16 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
عقد محمد عادل إمام، جلسات عمل مستمرة مع المؤلف باهر دويدار والمخرجة شيرين عادل من أجل الوقوف على التحضيريات النهائية لمسلسله الرمضانى الجديدة، والذي انتهى مؤلفه من كتابة 10 حلقات منه.

ويحاول المؤلف تقديم محمد إمام بشكل مختلف حيث يبتعد في الموسم الرمضاني المقبل عن الكوميديا ويقدم عمل اجتماعي وأكشن ويكون مفاجأة لجمهوره في رمضان 2019.

يشار إلى أن آخر أعمال محمد إمام التليفزيونية مسلسل "لمعى القط" الذي عرض في موسم رمضان 2017 الماضى وحقق نجاحًا جماهيرًا وشارك فى بطولته تارا عماد، وعمر مصطفى متولى، وأحمد فتحى، وإدوارد، ومن تأليف حازم الحديدي، إخراج عمرو عرفة.

ترشيحاتنا

تعرف على تفاصيل اختطاف مواطن مصري بنيجيريا

القشرة السوداء فى البصل تسبب السرطان .. اكتشف حقيقة هذه الشائعة .. وإليكم حل سحرى يحسم الجدل

أسرع مشروب لنسف وحرق الدهون

مسقط: غرق سفينة وإنقاذ 12 على متنها جرّاء إعصار لبان

محروس: المريض سبب ارتفاع أسعار العيادات الخاصة

المنتخب الأوليمبي يلتقى الإمارات عصر اليوم فى الودية الثانية

الحرس الشخصي لترامب يكشف تفاصيل محاولة اغتياله على يد داعش

خيارات أجيري لتعويض غياب محمد صلاح في لقاء مصر وسوازيلاند

اليوم.. محاكمة حسن مالك وآخرين في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي

زعيم كوريا الشمالية يوجه صفعة قوية لأمريكا

زوجة تشكو: اكتشفت أن زوجي نصاب فهل أطلب الطلاق؟.. وعلي جمعة يرد

صورة سيلفي تقتل فتاة من الطابق الـ 27..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

كارثة داخل الجيش البريطاني: 30 ألف جندي يعانون من البدانة.. صور

فيديو

أشرف عبد الباقي يكشف أسرار برنامجه الجديد قهوة أشرف.. فيديو
طارق سليمان: أحمد عادل قال لي سأواصل اللعب ولو بقدم واحدة.. فيديو
المصري يعلن تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة.. فيديو
مجدي عبد الغني يوضح حقيقة حدوث تغيير في حراسة مرمى المنتخب.. فيديو
أحمد عادل عبد المنعم يكشف عن موقف متكرر له في الأهلي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟