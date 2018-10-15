محمد عادل إمام يعقد جلسات عمل مع المؤلف والمخرج

عقد محمد عادل إمام، جلسات عمل مستمرة مع المؤلف باهر دويدار والمخرجة شيرين عادل من أجل الوقوف على التحضيريات النهائية لمسلسله الرمضانى الجديدة، والذي انتهى مؤلفه من كتابة 10 حلقات منه.



ويحاول المؤلف تقديم محمد إمام بشكل مختلف حيث يبتعد في الموسم الرمضاني المقبل عن الكوميديا ويقدم عمل اجتماعي وأكشن ويكون مفاجأة لجمهوره في رمضان 2019.



يشار إلى أن آخر أعمال محمد إمام التليفزيونية مسلسل "لمعى القط" الذي عرض في موسم رمضان 2017 الماضى وحقق نجاحًا جماهيرًا وشارك فى بطولته تارا عماد، وعمر مصطفى متولى، وأحمد فتحى، وإدوارد، ومن تأليف حازم الحديدي، إخراج عمرو عرفة.