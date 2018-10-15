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رياضة

بولندا أول المودعين لمصاف كبار أوروبا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:31 ص
منتخب بولندا
منتخب بولندا
حسن العمدة
سقط منتخب بولندا بهدف دون رد، أمام ضيفه الإيطالي، يوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية.

وبذلك أصبح منتخب بولندا أول الهابطين، من المستوى الأول للثاني في البطولة، بعدما حصد نقطة وحيدة، احتل بها المركز الثالث في المجموعة الثالثة، خلف إيطاليا (4 نقاط) والبرتغال (6 نقاط).

وكانت المنتخبات الأوروبية الـ55، قد قُسمت إلى 4 مستويات في دوري الأمم، فيما قُسم كل مستوى بدوره إلى 4 مجموعات.

ويقضي نظام البطولة بهبوط أصحاب المراكز الأخيرة، بكل المجموعات، للمستويات الأدنى، في الموسم التالي.

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