ويل سميث يجلس على أعلى مرحاض في العالم.. صور

نشر الفنان الأمريكي الشهير ويل سميث صورة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى الشهير انستجرام، وهو يجلس على أعلى مرحاض فى العالم، داخل برج خليفة بمدينة دبي.



يأتى ذلك بعد جولة سميث في عدد من مدن العالم، بعد احتفاله بعيد ميلاده في شهر سبتمبر الماضى، كان يجلس في الطابق الـ 154.



احتفل سميث بعيد ميلاده الـ 50، بعد بقيامه بمجازفة خطرة عند وادي "غراند كانيون" العميق في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المنتظر طرح فيلم "علاء الدين"، والذي يلعب بطولته فى مايو 2019.