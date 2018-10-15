قاتل بولندا يهدي هدفه للراحل أستوري.. صور

أهدى كريستيانو بيراجي، لاعب إيطاليا، الهدف القاتل الذي سجله في مرمى بولندا، إلى زميله الراحل دافيد أستوري، لاعب فيورنتينا السابق.



وبحسب قناة "راي سبورت" الإيطالية، فإن بيراجي، عقب تسجيله هدفًا قاتلًا في الدقيقة 92، قام بالإشارة إلى رقم 13 بأصابع اليدين، في إشارة لرقم قميص زميله الراحل.



وكان أستوري قد توفي بشكل مفاجئ في الرابع من مارس الماضي، عن عمر يناهز 31 عامًا.



وحصد المنتخب الإيطالي أول فوز له في دوري الأمم، على حساب بولندا، بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط خلف متصدرة المجموعة (A3)، البرتغال (6 نقاط).