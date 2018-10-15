السعودي رامي عبد الله يشارك بمهرجان الموسيقى العربية

قررت دار الأوبرا المصرية مشاركة المطرب السعودي رامي عبد الله في الدورة السابعة والعشرون من مهرجان الموسيقى العربية، الذي من المقرر أن ينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.



ومن المقرر أن يشارك الفنان السعودي في حفل يوم 8 نوفمبر المقبل بمشاركة الفنان هاني شاكر وريهام عبدالحكيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



وينظم المهرجان، ندوة موسعة عن الفن السعودي، وتكريم نخبة من المبدعين السعوديين في مجالات التوزيع والموسيقى، وتتناول الندوة مراحل تطور الأغنية، وسردًا ثقافيًا عن بدايتها، كما سيتناول المهرجان برامج ثقافية فنية حافلة بالأنشطة المصاحبة للفعاليات.

