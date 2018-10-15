مدرب بولندا يكشف عن فشله أمام إيطاليا

أعرب يرزي برزنتشيك، المدير الفني لمنتخب بولندا، عن استيائه من الهزيمة (1-0) أمام ضيفه الإيطالي، يوم الأحد، في دوري الأمم الأوروبية.



وقال برزنتشيك، خلال تصريحات نقلها موقع "يويفا" الرسمي: "لقد أظهرت هاتان المباراتان مقدار العمل الذي ينتظرنا.. حاولنا اللعب بطريقة مختلفة ضد البرتغال وإيطاليا، لكن رأينا أن ذلك ليس مناسبا".



وأضاف: "كانت مواجهة إيطاليا اليوم هي الأسوأ لنا... وقد أنقذنا تشيزني من تلقي المزيد من الأهداف".





وتابع: "كان قرارنا أن نجرب ميليك بجانب ليفاندوفسكي، تماما كما فعلنا مع بياتيك ضد البرتغال، وميليك كان جيدا في التدريبات واستحق الفرصة".



وواصل المدرب: "دفعنا بثلاثة في خط الوسط منذ البداية، لإحباط هجومهم، لكن ذلك لم ينجح.. وبعد الشوط الأول أجرينا التغييرات، وكان لدينا المزيد من الكفاءة في الملعب".



وأتم برزنتشيك، بقوله: "أشعر بخيبة أمل، لأننا هبطنا من المستوى الأعلى (في دوري الأمم)، وهذه لحظة صعبة بالنسبة لنا".



وتتذيل بولندا ترتيب المجموعة الثالثة بنقطة واحدة، خلف إيطاليا (4 نقاط)، والبرتغال (6 نقاط)، لتهبط بذلك إلى المستوى الثاني للبطولة.