ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مدرب بولندا يكشف عن فشله أمام إيطاليا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:04 ص
برزنتشيك
برزنتشيك
حسن العمدة
أعرب يرزي برزنتشيك، المدير الفني لمنتخب بولندا، عن استيائه من الهزيمة (1-0) أمام ضيفه الإيطالي، يوم الأحد، في دوري الأمم الأوروبية.

وقال برزنتشيك، خلال تصريحات نقلها موقع "يويفا" الرسمي: "لقد أظهرت هاتان المباراتان مقدار العمل الذي ينتظرنا.. حاولنا اللعب بطريقة مختلفة ضد البرتغال وإيطاليا، لكن رأينا أن ذلك ليس مناسبا".

وأضاف: "كانت مواجهة إيطاليا اليوم هي الأسوأ لنا... وقد أنقذنا تشيزني من تلقي المزيد من الأهداف".


وتابع: "كان قرارنا أن نجرب ميليك بجانب ليفاندوفسكي، تماما كما فعلنا مع بياتيك ضد البرتغال، وميليك كان جيدا في التدريبات واستحق الفرصة".

وواصل المدرب: "دفعنا بثلاثة في خط الوسط منذ البداية، لإحباط هجومهم، لكن ذلك لم ينجح.. وبعد الشوط الأول أجرينا التغييرات، وكان لدينا المزيد من الكفاءة في الملعب".

وأتم برزنتشيك، بقوله: "أشعر بخيبة أمل، لأننا هبطنا من المستوى الأعلى (في دوري الأمم)، وهذه لحظة صعبة بالنسبة لنا".

وتتذيل بولندا ترتيب المجموعة الثالثة بنقطة واحدة، خلف إيطاليا (4 نقاط)، والبرتغال (6 نقاط)، لتهبط بذلك إلى المستوى الثاني للبطولة.

ترشيحاتنا

ترامب يهاجم مذيعة أحرجته: أنتِ تتحدثين مع الرئيس.. فيديو

نقيب الفلاحين بعد اعتراف الزراعة بفيروس الطماطم: ما حدث كارثة.. فيديو

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

جدل في تونس .. الكشف عن جهاز سري عسكري لحركة النهضة تورط في اغتيالات معارضين سياسيين..الجهاز كان على علاقة بالإخوان في مصر.. ومحكمة مكافحة الإرهاب تجري تحقيقا قضائيا

زعيم كوريا الشمالية يوجه صفعة قوية لأمريكا

مصر تساند المملكة العربية السعودية.. وتحذر من تسييس قضية جمال خاشقجي .. الملك سلمان يتفق مع أردوغان على تشكيل لجنة لبحث الأمر

أول قرار من الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد الوصول إلى سوازيلاند

القشرة السوداء فى البصل تسبب السرطان .. اكتشف حقيقة هذه الشائعة .. وإليكم حل سحرى يحسم الجدل

إلغاء الموسم الثالث من مسلسل iron fist

طارق سليمان: أحمد عادل قال لي سأواصل اللعب ولو بقدم واحدة.. فيديو

الإفتاء تكشف عن عقوبة عدم التجاوب والترحيب مع واصل الرحم

الاتحاد البلجيكي يعلن عودة فيرمايلين إلى برشلونة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

كارثة داخل الجيش البريطاني: 30 ألف جندي يعانون من البدانة.. صور

فيديو

أشرف عبد الباقي يكشف أسرار برنامجه الجديد قهوة أشرف.. فيديو
طارق سليمان: أحمد عادل قال لي سأواصل اللعب ولو بقدم واحدة.. فيديو
المصري يعلن تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة.. فيديو
مجدي عبد الغني يوضح حقيقة حدوث تغيير في حراسة مرمى المنتخب.. فيديو
أحمد عادل عبد المنعم يكشف عن موقف متكرر له في الأهلي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟