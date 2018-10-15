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أخبار العالم

سلطان بن سحيم: نظام تميم لا يمثلنا.. وشعب قطر يدعم السعودية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 02:49 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أكد المعارض القطري وأحد أفراد العائلة الحاكمة القطرية، سلطان بن سحيم آل ثاني، أن تنظيم الحمدين في الدوحة لا يمثل الشعب القطري، الذى يقف بجوار المملكة قلبًا وقالبًا، وذلك بعد تضامن دول مصر والإمارات والبحرين ضد محاولات الإساءة والمساس بسيادتها على خلفية تداعيات اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وقال بن سحيم في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين: "يا أهلنا فى السعودية.. لا يغرنكم مؤامرات تنظيم الحمدين فهو لا يمثلنا ولا يشبهنا، أما أهلكم في قطر فيقفون معكم قلبًا وقالبًا أنتم أقرب لنا كثير من نظام جاثم على صدورنا".

وأضاف: "اللهم أنصر الشقيقة الكبرى على من عاداها وغزل خيوط الشر من حولها".

وكانت مصر والإمارات والبحرين قد دشنوا حملة تضامنية كبيرة ضد محاولات الإساءة والمساس وبسيادتها على خلفية تداعيات قضية اختفاء الصحفى السعودى جمال خاشقجى، من خلال بيانات تضامنية مع المملكة.

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