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مجاهد: لا يوجد في مصر تعليم فني بجودة عالمية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:48 ص
الدكتور محمد مجاهد
الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفنى
حسام الحارتي
قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، إنه لا يوجد في مصر تعليم فني بجودة عالمية، فلدينا مليوني طالب منخرطين في التعليم الفني داخل 1300 مدرسة.

وأضاف مجاهد في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مدارس التعليم الفندقى نحو 50 مدرسة و110 مدارس تعليم زراعي، والباقي التعليم الصناعي والتجاري.

وأكد أن التعليم الفنى يأتي في المرتبة الثانية لدى المجتمع المصري، على عكس المجتمع الأوروبي وذلك لاختلاف الثقافة بين الأسر.

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