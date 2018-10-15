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منوعات

كيف تكوي ملابسك فى الغسالة دون مكواة .. فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 02:43 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مذهلا، يظهر طريقة كي الملابس أثناء غسلها، دون الحاجة للمكواة التقليدية التى تستهلك مزيدًا من الجهد والوقت.

تعتمد الفكرة على وضع مكعبات من الثلج على الملابس وهي جافة داخل الغسالة، وتشغيلها على وضع التجفيف، الأمر الذى يقوم بتسخين الأقمشة فى نفس الوقت الذى تتبخر فيه مكعبات الثلج وتتبخر.

وأشارت الصحيفة البريطانية بعدم ملء الغسالة بالكثير من الملابس لضمان كي الملابس بصورة مثالية.

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