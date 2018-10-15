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رياضة

مفاجأة.. سان جيرمان سيخوض الكلاسيكو دون جماهيره

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:35 ص
لاعبو سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان
حسن العمدة
تأكد غياب جماهير باريس سان جيرمان، عن مؤازرة فريقها في لقاء الكلاسيكو أمام أولمبيك مارسيليا، بالدوري الفرنسي.

ويحل بي إس جي ضيفا على غريمه التقليدي في ملعب (فيلودروم) يوم 28 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

وأشارت صحيفة "ليكيب" إلى أنه تقرر حرمان جماهير الفريق الباريسي من حضور اللقاء لأسباب أمنية، خاصة في ظل انشغال شرطة مارسيليا بتأمين 3 أحداث جماهيرية أخرى في المدينة بنفس يوم المباراة.

ولفتت أيضا إلى أن الجماهير الباريسية لم تحضر كلاسيكو الموسم الماضي، إلا أن ذلك لم يمنع وجود مناوشات بين قوات الأمن وجماهير مارسيليا، أدت إلى القبض على عدد من مثيري الشغب، بعد تفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.

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