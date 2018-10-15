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رياضة

فرنسا تفقد سلاحا هجوميا قبل مواجهة ألمانيا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 07:04 ص
ديشامب
ديشامب
حسن العمدة
استبعد ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، سلاحًا هجوميًا قبل مواجهة ألمانيا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ديشامب قرر استبعاد الجناح الشاب فلوران توفان من المباراة، لشكوى اللاعب من إصابة في القدم اليمنى.

وأضاف أن ديشامب اتفق مع الجهاز الطبي لمنتخب الديوك على إراحة توفان، وإعادته إلى ناديه غدًا الإثنين، لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي.

كما رفض المدير الفني لمنتخب فرنسا ضم لاعب بديل، لتعويض نجم أولمبيك مارسيليا، الذي شارك أساسيًا في المباراة الودية أمام أيسلندا، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

يذكر أن منتخب فرنسا يحتل صدارة المجموعة الأولى في البطولة برصيد 4 نقاط، بعد خوض مباراتين.

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