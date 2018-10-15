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رياضة

الاتحاد البلجيكي يعلن عودة فيرمايلين إلى برشلونة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:36 ص
توماس فيرمايلين
توماس فيرمايلين
حسن العمدة
أكد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عودة مدافع المنتخب الوطني، توماس فيرمايلين، إلى ناديه برشلونة، وذلك عقب إصابته في مباراة الفريق أمام سويسرا، يوم الجمعة الماضي، في بطولة دوري الأمم الأوروبية، وخروجه من حسابات مدربه الإسباني روبيرتو مارتينيز.

ولن يتواجد فيرمايلين في المباراة الودية للشياطين الحمر أمام هولندا، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب (الملك بودوان) في العاصمة بروكسل.

وغادر فيرمايلين، الذي شارك كأساسي أمام سويسرا، أرضية الملعب في الدقيقة (73)، وعقب اللقاء أوضح مدرب المنتخب مارتينيز، أن اللاعب عانى من مشكلة في أوتار الركبة اليمنى.

وبالرغم من عدم تحديد حجم إصابة اللاعب إلا أن هذه المشكلة ستسبب أزمة لمدرب الفريق الكتالوني، إرنستو فالفيردي، الذي ينتظر أيضا معرفة حجم إصابة مدافعه الآخر، الفرنسي صامويل أومتيتي.

وبذلك لا يمتلك البلوجرانا في الوقت الحالي سوى مدافعين في حالة جيدة وهما جيرارد بيكيه والفرنسي كليمونت لينجليت، أحد الصفقات الجديدة هذا الموسم والذي شارك حتى الآن في 3 مباريات في الدوري الإسباني.

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