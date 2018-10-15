الصحة تستعد لفصل الشتاء بالترصد ورفع الوعي التثقيفي

أوضح مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان أنه تم الانتهاء من الخطة السنوية الخاصة بمكافحة أمراض الشتاء لهذا العام، حيث تؤدي الأحوال المناخية السائدة في فصل الشتاء إلى خلق ظروف مناسبة لانتشار الأمراض، وتلعب العادات غير السليمة دورا كبيرا في انتقال مسبباتها من شخص لآخر.



وأضاف المصدر أن الخطة تهدف إلى الترصد الدقيق ومنع حدوث تفشيات وبائية لبعض الأمراض التي تنتشر في فصل الشتاء، كذلك الحد من حدوث أمراض الجهاز التنفسي مثل الالتهاب السحائي والحصبة والنكاف والإنفلونزا.



وأشار المصدر إلى أن المشاركة المجتمعية في عملية التثقيف، ورفع درجة استعدادات المنشآت الصحية ومراجعة معايير الجودة من أبرز نجاح الخطة فضلا عن التركيز على البعد البيئي خصوصا في المعامل ومستشفيات الحميات.

