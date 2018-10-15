إفطار مميز لأطفالك في دقيقتين

جددي لأطفالك في الوجبات التي تقدمينها له في المدرسة.. إليك طريقة سهلة وسريعة لتحضير الكرواسون لإفطار مميز لأطفالك وفي دقائق معدودة على طريقة الشيف إلهام فتحي.



كل ما تحتاجين لإعداد الكرواسون:

كوب دقيق

300 جرام زبدة

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الخميرة

رشة ملح

ماء

بيض



طريقة التحضير للكرواسون:

في الخلاط الكهربائي ثم أضيفي أضيفى السكر والخميرة ورشة ملح ثم أضيفي الماء واعجنيها جيدًا وأفردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق أفردي الزبدة بالنشابة ...

غلقي العجينة مثل الظرف وافرديها بالنشابة ثم طبقيها إلى طبقات وادخليها الثلاجة لمدة ساعة.



كرري هذه الخطوة حوالي 6 مرات في كل مرة طبقي العجينة ثم افرديها وإدخليها الثلاجة وفي آخر مرحلة إفردي العجينة، ثم قطعيها على شكل مثلث كبير واحشي العجينة بالجبنة.