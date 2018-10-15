أحمد عادل: جاريدو ومارتن يول أفضل من تعاملت معهم في الأهلي

أكد أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى مصر المقاصة الحالي، أن مارتن يول وجاريدو مدربي الأهلي السابقين، هم أفضل من تعامل معهم.



وقال عبد المنعم في تصريحات خاصة لبرنامج "الماتش" والذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": مارتن يول وجاريدو أفضل مدربين تعاملت معهم في الأهلي.



وتحدث عن محمد يوسف قائلا: عام 2013 صارحني، وأكد لي أن شريف إكرامي هو الحارس الأساسي، وانني سوف اتنافس مع أبو السعود.