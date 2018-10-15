احتفالا بيوم العصا البيضاء.. الشمس تفتتح الحكاية روح.. الثلاثاء

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عرض " الحكاية روح" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك الثلاثاء المقبل الموافق ١٦ أكتوبر الجاري، بالتزامن مع "اليوم العالمي للعصا البيضاء"، والذي يحتفي به العالم بالمكفوفين، وذلك في تمام السابعة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.



جدير بالذكر أن العرض يستعرض سيرة حياة الفنانين الكبار "عمار الشريعي، سيد مكاوي وطه حسين"، وغيرهم من الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيف استطاعوا تحدي الصعاب التي واجهتم حتى أصبحوا من أهم فناني مصر والعالم العربي التي لا تنسى، والعمل هو العمل الثاني للفرقة الذي تكون بطلته ممثلة من ذوي الاحتياجات الخاصة.



"حكاية روح" بطولة رحمة، إيناس نور، وائل أبو السعود، ماهر محمود، ألحان أحمد الناصر، استعراضات شريف فؤاد، ديكور محمد هاشم، العرض من تأليف وأشعار مصطفى زيكو، ومن إخراج محمد متولي.