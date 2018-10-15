أسرع مشروب لنسف وحرق الدهون

يمكنك حرق الدهون والحصول على قوام مثالي بمشروب سريع يساعد على تعزيز الأيض وإنقاص الوزن في فترة قصيرة بمكونات سريعة متوفرة من مطبخك يقدمها موقع بولد سكاى الهندي..



كل ما تحتاجين لإعداد المشروب:



- ملعقة من بذور اليانسون.

- 10 أوراق من النعناع.

- 10 أوراق من الروزماري.

- 3 عيدان من القرفة.

- ثمرة فجل مسلوقة.

- ثمرة جريب فروت.

- قشر ليمون.



طريقة التحضير للمشروب:

- في الخلاط الكهربائي أضيفي الفجل والجريب فروت وقومي بخفقها تمامًا.



- وفي وعاء آخر قومي بغلي عيدان القرفة وحفنة الروزماري والنعناع واليانسون تمامًا، ثم اتركيها جانبا، وقومي بتصفيتها وإضافتها لعصير الفجل وسحقها جيدا؛ ليشكل مزيجًا بدون أي تكتلات، وتناولي كوبا منه يوميًا.

