التغذية الصحية السليمة في ندوة بمكتبة مصر الجديدة.. اليوم

تنظم مكتبة مصر الجديدة ندوة بعنوان "التغذية الصحية السليمة"، والتي تهدف إلى التثقيف المجتمعي والتعريف بأساليب التغذية السليمة للحفاظ على جسم صحي متكامل، وذلك في السابعة من مساء اليوم الإثنين، والتي تأتي مواكبة لليوم العالمي للتغذية .



من جانبها أشارت ايمان مهدي مدير مكتبة مصر الجديدة، إلى مشاركة الدكتورة إيمان فكري استشارى التغذية والسمنة، بمحاضرة حول مفهوم التغذية السليمة وأسبابها المتمثلة في النمط الغذائي وأهمية التنوع الغذائي لما له من تأثير في حياة الإنسان.



كما تتناول الندوة المجموعات الغذائية وأنواع الوجبات التي تساعد على التغذية السليمة، كما تتطرق إلى كيفية إعداد وجبة صحية متوازنة، بالإضافة إلى مدمرات الغذاء الصحي.



