عبد الدايم: مؤتمر وزراء الثقافي مشروع مشترك يمد الجسور بين التراث العريق والحاضر.. صور

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وفى مشهد اختلجت له القلوب وأثار فى الوجدان الحماسة الوطنية للعروبة انطلقت من ساحة دار الأوبرا المصرية مساء أمس فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية فى الوطن العربي والذى ترأسه الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة ويقام بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة وعلوم ( الاليسكو ) ويحمل شعار القدس فلسطينية ويواكب احتفالات وزارة الثقافة بالعيد الستين لتأسيسها حيث التقى وزراء ثقافة 16 دولة عربية فى قصر الفنون لتفقد صالون النحت الثانى ثم شهدوا فقرات لفرق الفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة هى توشكى التلقائية ، الاقصر ، الحرية ( الاسكندرية )، بورسعيد، مطروح والعريش حيث تنسم الضيوف عطور الفلكلور المصرى وموروثاته الفنية ومفرداتها المتنوعة التى تشكلت عبر العصور التاريخية المختلفة .





ومن بين مجسمات لمجموعة من ابرز المبدعين المصريين عبر الحضور إلى مسرح الأوبرا الكبير ثم تفقدوا أكثر من 100 عنوان من أهم إصدارات وزارة الثقافة لنخبة من الادباء والمبدعين فى مختلف المجالات ونماذج من مشروع عاش هنا الى جانب مستنسخات من القرارات الجمهورية الخاصة بتأسيس وزارة الثقافة وقطاعاتها المتعددة بعدها وفى المسرح الكبير عزف اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو احمد عاطف السلام الوطنى المصرى ، الافتتاحية الاحتفالية لـ شوستاكوفيتش ومعزوفة عمر الخيام لـ محمد عبد الوهاب.





وبالانابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وراعي المؤتمر، ألقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ورئيس المؤتمر كلمة رحبت خلالها بجميع الضيوف على أرض مصر وأعلنت الفخر باستضافة القاهرة لهذه الدورة مؤكدة العمل على تأسيس مشروع ثقافى مشترك يمد جسور التواصل بين تراث الماضى العربى العريق والحاضر الواعد باعتبارنا أمة ذات عمق حضارى ونسيج واحد قادر على مواجهة التحديات الفكرية والتفاعل مع الثقافات العالمية من خلال استثمار الطاقات البشرية وبناء الانسان العربى وتكاتف الجهود للعمل على تحقيق العدالة الثقافية وذلك بتنشيط حركة الترجمة والمشاركة فى مختلف المحافل الدولية المتخصصة.





وقال أحمد أبو الغيط امين عام جامعة الدول العربية ان الثقافة هى الإطار الناظم لحركة المجتمع والمحرك الحقيقى للاحداث وتعد أحد أهم قضايا الأمن القومى لارتباطها بالوعى السائد، مشيرًا الى ان انهيار الثقافة ينعكس على المجتمعات حيث تفقد عناصر نسيجها وتواصل أجيالها واكد ضرورة تطوير الخطاب الثقافى لربط التراث بالواقع المعاصر واستعرض بعض عوامل الضعف التى اصابت الثقافة العربية كما اعلن بدء الاعداد للقمة الثقافية العربية الاولى بالتعاون مع منظمة الاليكسو وهو ما يعكس اهتمام القيادات السياسية العربية بالثقافة بشكل عام.





كما توجه الدكتور سعود هلال الحربى مدير عام الاليكسو بالشكر لرئيس الجمهورية لرعايته المؤتمر وقدم التهنئة للدكتورة ايناس عبد الدايم بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس وزارة الثقافة واكد دور الثقافة فى تقوية الارادة وشحذ الهمم.





وأشار الى مواصلة الجهود للارتقاء بالثقافة العربية وزيادة فعاليتها مع الاهتمام بمضمونها الذى يسهم فى تشكيل الفكر والسلوك الانسانى وذلك من خلال خطة شاملة تهدف الى التواصل مع الثقافات الأخرى مع مراعاة القيم الأصيلة للشعوب العربية الى جانب طرح مشروع الامن الثقافى العربى واليات تنفيذه واستعرض عدد من الخطوات التى اتخذتها المنظمة لمواجهة التحديات الفكرية فى الوطن العربى وتعزيز اللغة الأم وقدم دعوة لاهداء هذه الدورة لمدينة القدس تحقيقًا للشعار الذى تحمله ( القدس فلسطينية ) .





كما رحب الدكتور محمد زين العابدين وزير الشئون الثقافية فى تونس ورئيس الدورة السابقة بالجميع وتوجه بالشكر لمنظمة الاليكسو على جهودها فى دعم ورعاية الثقافة العربية.





وقال إن احتضان مصر لفعاليات المؤتمر الحادى والعشرين تعزز قيم الحوار وتهدف الى الارتقاء بالواقع الثقافى العربى واستعرض تفاصيل أحد المشروعات الثقافية الضخمة فى تونس وقام بتسليم شعلة المؤتمر الى رئيس الدورة الحالية التى قامت بدورها بإهداء درع تكريم لاسم الدكتور عبد الله محارب رئيس منظمة الالكسو السابق .





بعدها استعد المسرح لاستقبال العرض الفنى بعنوان ملحمة التنوير والذى رصد ملامح من تاريخ وزارة الثقافة وتناول تأثيرها الايجابى على الفكر المجتمعى مستعرضًا مختلف اشكال الابداع التى تم تبنيها خلال 60 عاما من اخراج خالد جلال وصياغة درامية للدكتور مصطفي سليم ، اداء صوتي سيدة المسرح العربي سميحة ايوب ، إعداد موسيقي احمد طارق يحيي بمصاحبة مجموعة من الفرق المتميزة منها باليه اوبرا القاهرة ، الاوركسترا الاحتفالى للموسيقي العربية بقيادة المايسترو محمد اسماعيل الموجى ، كورال الموسيقي العربية ، كورال اطفال الاوبرا ، فرقة رضا للفنون الشعبية ، الفرقة القومية للفنون الشعبية ، مسرح القاهرة للعرائس والسيرك القومي وتضمن رقصة فرعونية ، برضاك يا خالقي أدتها الطفلة وفاء عماد ، مصر تتحدث عن نفسها برعت في ادائها ريهام عبد الحكيم التي شاركت فى اوبريت الوطن الاكبر مع كل من رحاب مطاوع ، اميرة أحمد ، غادة ادم ، نهى حافظ واحمد عفت واختتم به الاحتفال.



