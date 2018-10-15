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مرأة

في 15 دقيقة فقط.. تخلصي من الهالات السوداء

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:32 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعاني من الهالات السوداء مما يشكل لك الكثير من الإزعاج؟ وتريدين التخلص منها بسرعة يمكنك تطبيق الوصفة التالية لها مفعول السحر لمحاربتها تقدمها خبيرة التجميل نانيس سليم.

كل ما تحتاجين لمحاربة الهالات السوداء:
ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي.
ملعقة صغيرة من تفل القهوة.
بضع نقاط من عصير الليمون.

طريقة تحضير القناع:
فى وعاء امزجي المكونات لتتجانس تماما وقومي بتوزيعها على بشرتك بالتساوي وقومي بتوزيعها على منطقة الهالات ثم تركها حوالي 30 دقيقة، وغسلها بالماء الفاتر يمكنك تطبيق الوصفة التالية مرة واحدة في المساء وغسلها في صباح اليوم التالي وستدهشين بالنتيجة.

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