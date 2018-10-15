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محافظات

محافظ المنوفية يتفقد موقع حريق شبين الكوم

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:32 ص
صدى البلد
محمد امين
تفقد اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية موقع حريق مخزن الكاوتش بشبين الكوم لمعاينة الموقف على الطبيعة والوقوف على التلفيات ومتابعة ماتم من مجهودات للسيطرة على الحريق، حيث باشر محافظ المنوفية لحظة بلحظة عملية السيطرة على النيران وعملية التبريد لمنع اشتعال النيران مرة أخرى.

وقدم محافظ المنوفية خالص مواساته لأصحاب المخزن على الخسائر التي لحقت بهم، كما قدم الشكر لرجال الحماية المدنية ومديرية أمن المنوفية على الجهود المبذولة للسيطرة علي الحريق، ومنع انتشار النيران للأماكن المجاورة.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ورئيس حي غرب، بضرورة توفير المعدات اللازمة في الحال لرفع آثار الحريق ومخلفاته، كما شدد على وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

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