محافظ كفر الشيخ: إطلاق اسم خيري شلبي على أحد شوارع العاصمة

اقترح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، إطلاق اسم الروائي الراحل خيرى شلبي ابن قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين، على أحد شوارع مدينة كفر الشيخ، تكريمًا له، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض ذلك على المجلس التنفيذي للمحافظة في جلسته المقبلة نهاية الشهر الجاري.



جاء ذلك خلال ختام فعاليات ملتقى البرلس الدولي الخامس للرسم على الجدران والمراكب، والذي شارك فيه 42 فنانًا متطوعًا من 18 دولة حول العالم، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة الفنان عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون.



وكان محافظ كفر الشيخ، قد كرّم الناقد الفني أحمد فؤاد سليم، والذى توفى عام 2009م، وتسلمت الجائزة حرمه عازفة البيانو مارسيل متى، والروائي خيري شلبي، الذي توفى عام 2011م، وتسلمت الجائزة ابنته الإذاعية ريم خيرى، الفنان صبري فواز، ضيف شرف المهرجان، بالإضافة إلى تكريم 42 فنانًا من المشاركين في الملتقى من الدول العربية والأجنبية.

