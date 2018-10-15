ريجيم سريع لنسف الكرش في 7 أيام

تعاني من الكرش مما يشكل لك الكثير من الإزعاج وتخشى من اكتساب المزيد من الوزن خاصة وأن فصل الشتاء قد اقترب وتحتاجين لتناول المزيد من السعرات لمنحك الطاقة والتدفئة إليك ريجيم سريع لإنقاص الوزن يقدمه موقع بولد سكاي الهندي لا تترددي تجربته وهو مثالي لمدة 7 أيام.



وجبة الإفطار ..

كوب عصير برتقال.



بعد ساعة:

كوب جنزبيل بالليمون



وجبة الغداء:

طبق شوربة خضار أو شوربة دجاج أو لحم بدون دسم + شريحتان لحم مشوى أو ربع دجاجة مشوية.



وجبة العشاء:

بيضة مسلوقة



بعد العشاء ..

كوب من القرفة