النيابة العامة تعاين موقع حريق مخزن الكاوتش بشبين الكوم بالمنوفية

اتجه منذ قليل فريق من النيابة العامة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، لإجراء معاينة حريق مخزن الكاوتش الذي تعرض للاحتراق بالمدينة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.



وحتى الآن لم يتم التأكيد خلال المعاينة من النيابة العامة بأنه هناك شبهة جنائية وأن الأمر بدا طبيعيا لدى رجال النيابة، ولم يتم إثبات أى شبهة جنائية للواقعة.



يذكر أن مخزن كاوتش بمدينة شبين الكوم كان قد تعرض للحريق الهائل ودفعت قوات الحماية بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق.