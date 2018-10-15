مسابقات ثقافية في احتفالات زراعة عين شمس باليوبيل الماسي

نظمت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، عددا من المسابقات الثقافية في مختلف المجالات يشارك بها الأسر الطلابية بالكلية، في إطار الاحتفال باليوبيل الماسي للكلية، تحت شعار"75 عاما من العطاء "، برعاية الدكتور أحمد جلال عميد الكلية، وإشراف الدكتور عبد اللطيف السباعي الأستاذ بقسم الاراضي، ورئيس اللجنة الثقافية، حيث تنافست خلالها أسرة أسوان، وأزرق، وحياة".



وتضمنت المسابقة - حسب البيان الصادر عن الكلية - عدد من الفقرات المختلفة كإلقاء الشعر، وتعليق طريف على صورة، وفقرة عن بعض الأقوال المأثورة تحت عنوان من القائل، حيث يقدم المتسابق نبذة مختصرة عن صاحب القول وغيرها من المسابقات التى تتطلب سرعة البديهة والذكاء.



وحصلت أسرة أسوان على المركز الأول وأسرة حياة على المركز الثاني، ومن المقرر تكريم المركزين الأول والثاني، خلال فعاليات الحفل الختامي لليوبيل الماسي المقرر إقامته نهاية الشهر الحالي.



وأوضح الدكتور عبد اللطيف السباعي، رئيس اللجنة الثقافية، أن المسابقة الثقافية تقام على مستويين أحدهما بين الأسر الطلابية، والثاني على مستوى أعضاء الجهاز الإداري بالكلية.