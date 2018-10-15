ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

مسابقات ثقافية في احتفالات زراعة عين شمس باليوبيل الماسي

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:24 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
نظمت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، عددا من المسابقات الثقافية في مختلف المجالات يشارك بها الأسر الطلابية بالكلية، في إطار الاحتفال باليوبيل الماسي للكلية، تحت شعار"75 عاما من العطاء "، برعاية الدكتور أحمد جلال عميد الكلية، وإشراف الدكتور عبد اللطيف السباعي الأستاذ بقسم الاراضي، ورئيس اللجنة الثقافية، حيث تنافست خلالها أسرة أسوان، وأزرق، وحياة".

وتضمنت المسابقة - حسب البيان الصادر عن الكلية - عدد من الفقرات المختلفة كإلقاء الشعر، وتعليق طريف على صورة، وفقرة عن بعض الأقوال المأثورة تحت عنوان من القائل، حيث يقدم المتسابق نبذة مختصرة عن صاحب القول وغيرها من المسابقات التى تتطلب سرعة البديهة والذكاء.

وحصلت أسرة أسوان على المركز الأول وأسرة حياة على المركز الثاني، ومن المقرر تكريم المركزين الأول والثاني، خلال فعاليات الحفل الختامي لليوبيل الماسي المقرر إقامته نهاية الشهر الحالي.

وأوضح الدكتور عبد اللطيف السباعي، رئيس اللجنة الثقافية، أن المسابقة الثقافية تقام على مستويين أحدهما بين الأسر الطلابية، والثاني على مستوى أعضاء الجهاز الإداري بالكلية.

ترشيحاتنا

الوزراء: هذه حقيقة رفع أسعار المحروقات في يناير 2019.. فيديو

بعد إصابة تامر حسنى بالتهاب الأحبال الصوتية .. الممنوع والمسموح للمصابين بهذا المرض

محروس: المريض سبب ارتفاع أسعار العيادات الخاصة

أسرع مشروب لنسف وحرق الدهون

أمين الفتوى يكشف عن عمل جعل بلال يسبق رسول الله إلى الجنة.. فيديو

الإدارة العامة للجوازات والهجرة تواصل تسهيل إجراءاتها للمواطنين

علي جمعة يكشف عن عمل واحد يجعل الله تعالى يذكرك دائما

مجدي عبد الغني: ساعدنا الزمالك في منع خصم النقاط وسنسترد ما دفعناه

سلطان بن سحيم: نظام تميم لا يمثلنا.. وشعب قطر يدعم السعودية

بلطجي يجبر ابن حبيبته ذات العامين على طعنها بالسكين.. صور

المصري يعلن تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة.. فيديو

تعرف على علاج الغضروف لتجنب الجراحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

كارثة داخل الجيش البريطاني: 30 ألف جندي يعانون من البدانة.. صور

فيديو

أشرف عبد الباقي يكشف أسرار برنامجه الجديد قهوة أشرف.. فيديو
طارق سليمان: أحمد عادل قال لي سأواصل اللعب ولو بقدم واحدة.. فيديو
المصري يعلن تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة.. فيديو
مجدي عبد الغني يوضح حقيقة حدوث تغيير في حراسة مرمى المنتخب.. فيديو
أحمد عادل عبد المنعم يكشف عن موقف متكرر له في الأهلي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟