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منوعات

روان بن حسين الكويتية تطلب الزواج من هذا الرجل .. صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:13 ص
صدى البلد
كريم جمال
سيطر على رواد مواقع التواصل الاجتماعى حالة من الاستغراب، بعدما نشرت المدونة الكويتية روان بن حسين الناس على حسابها الرسمي على انستجرام، تطلب الزواج من مغني الراب الأميركي كويفو.

طالبت روان خلال فيديو بث مباشر الزواج من كويفو، وقالت له صريحةً "تزوّجني"، الأمر الذى فسره البعض بأنها تبحث عن الشهرة ليس أكثر.

ونالت نصيبا من الانتقادات السلبية بسبب هذا الطلب، لأنه مخالف للعادات والتقاليد العربية المتعارف عليها، بينما لم تعلق روان على التعليقات حتى الآن.

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