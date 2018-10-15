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مرأة

أضيفي ملعقة زيت جوز الهند لقهوتك الصباحية ولاحظي ماذا سيحدث؟

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:52 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
فوائد عديدة ستدهشك لإضافة ملعقة من زيت جوز الهند لصحتك خاصة إذا كنت تشربين القهوة بانتظام، فإن إضافة زيت جوز الهند إلى قهوتك سيجعلها أكثر فائدة لصحتك ويجعلها مشروبًا رائعًا يمنحك العديد من الفوائد إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.

تعزيز الأيض.. تناول فنجان من القهوة يعمل على زيادة معدل الأيض في الجسم على المدى القصير ويحفز قدرة الجسم على حرق الدهون، وعلى الرغم من تخزين زيت جوز الهند على شكل دهون في الجسم، إلا أنه يمكن استخدامه كمصدر للطاقة على الفور، وبالتالي فإن شرب القهوة مع زيت جوز الهند سوف يساعد في تعزيز معدل الأيض في الجسم إلى حد كبير.

2. تنظيم سكر الدم.. القهوة مع زيت جوز الهند غذاء جيد لمرضى السكر وتؤثر على مستويات الانسولين و تعزيز عملية تنظيم سكر الدم و العمل بكفاءة.

3. يحسن الهضم.. القهوة تساعد في عملية الهضم عن طريق خفض امتصاص السكر في الجسم وأيضا عن طريق الحد من الإمساك، ولكن ينبغي أن تؤخذ بكميات معتدلة لأنها يمكن أن تزيد من آلام المعدة وتؤدي إلى فقدان السوائل أما زيت جوز الهند فهو يحفز الجهاز الهضمي الخاص بك بطريقة مماثلة.

4. تحسين التركيز.. عندما نستهلك زيت جوز الهند يستخدمه الجسم كمصدر طاقة ويساعد على التركيز.

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