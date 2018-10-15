صورة سيلفي تقتل فتاة من الطابق الـ 27..فيديو

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر لحظة سقوط شابة تبلغ من العمر 27 عامًا، من مبنى مرتفع في مدينة بنما الأمريكية، بعدما حاولت التقاط صورة سيلفي.



أخرجت ساندرا مانويلا دا كوستا ماسيدو هاتفها من أجل الصورة، إلا أن الرياح الشديدة أفقدتها توازنها، على الرغم من محاولة عمال فى مبني مجاور تحذيرها من السقوط.



لكنها لم تنتبه لهم وسقطت لتلقي مصرعها فى الحال، بينما تم نقلها للمستشفي بواسطة السلطات للوقوف على سبب الوفاة الحقيقي.



