ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

صورة سيلفي تقتل فتاة من الطابق الـ 27..فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:11 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر لحظة سقوط شابة تبلغ من العمر 27 عامًا، من مبنى مرتفع في مدينة بنما الأمريكية، بعدما حاولت التقاط صورة سيلفي.

أخرجت ساندرا مانويلا دا كوستا ماسيدو هاتفها من أجل الصورة، إلا أن الرياح الشديدة أفقدتها توازنها، على الرغم من محاولة عمال فى مبني مجاور تحذيرها من السقوط.

لكنها لم تنتبه لهم وسقطت لتلقي مصرعها فى الحال، بينما تم نقلها للمستشفي بواسطة السلطات للوقوف على سبب الوفاة الحقيقي.

ترشيحاتنا

ترامب: أحب كيم جونج أون كثيرا

المتوحش.. السجن 240 عاما لأب سحق جسد مولودته في اعتداء مرعب.. صور

ياسر ريان يكشف في حوار لـ صدى البلد سبب تراجع أداء الأهلي ورأيه في منتخب مصر.. ويضع مقارنة للفرق الثلاثة الأقرب للصعود للدوري الممتاز خلال الموسم المقبل

كوارث صحفية في الانتظار.. ماذا لو خرجت أخبار الصحف إلى الجمهور بدون ديسك؟

إعلامي سعودي يكشف أسماء دولتين متورطتين فى اختفاء جمال خاشقجي.. فيديو

بلطجي يجبر ابن حبيبته ذات العامين على طعنها بالسكين.. صور

حرب شوارع بين بلطجية بمدينة المحلة

شاهد.. الطفل الصيني المعجزة.. يتحدث 4 لغات منها العربية ويحب محمد صلاح

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

القشرة السوداء فى البصل تسبب السرطان .. اكتشف حقيقة هذه الشائعة .. وإليكم حل سحرى يحسم الجدل

خالد المجرشي: خديجة خطيبة خاشقجي جزء من مؤامرة اختفائه.. فيديو

إفطار مميز لأطفالك في دقيقتين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

كارثة داخل الجيش البريطاني: 30 ألف جندي يعانون من البدانة.. صور

فيديو

طارق سليمان: أحمد عادل قال لي سأواصل اللعب ولو بقدم واحدة.. فيديو
المصري يعلن تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة.. فيديو
مجدي عبد الغني يوضح حقيقة حدوث تغيير في حراسة مرمى المنتخب.. فيديو
أحمد عادل عبد المنعم يكشف عن موقف متكرر له في الأهلي.. فيديو
عبد المنعم: مساندة المقاصة سبب تألقي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟