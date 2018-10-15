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ثقافة

كايرو ستيبس تختتم مهرجان القاهرة الدولي للجاز مع الهلباوي.. صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:54 ص
صدى البلد
طارق موسى
أسدلت الفرقة الألمانية ذات الأصول المصرية "كايرو ستيبس"، الستار على فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان القاهرة الدولي للجاز، بحفل موسيقي ضخم احتضنته الجامعة الأمريكية في التجمع.

وخطفت الفرقة مسامع الحضور ممن ملأوا قاعة باسيلي بالكامل برحلة موسيقية إلى ملكوت أبرز مقطوعاتها على مدار قرابة الساعة ونصف الساعة من عمر الحفلة، بداية من "شمس" و"عنبر" و"رقصة النيل"، مرورًا بـ"بكرا" و"سلطان"، والمقطوعة الخليجية "خليجي ستيبس" مع ظهور خاص ومفاجئ للمطرب علي الهلباوي فى تأدية المقطوعة الشهيرة "أرابيسكان"، في حين أسر الشيخ إيهاب يونس ثاني مفاجآت الحفل الجمهور بصوته الساحر بأغنية "جنوسيين"، ختامًا بمقطوعة "سيوة".

وأتت هذه الحفلة كأولى إطلالات كايرو ستيبس فى مصر بعد تتويجها بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، على مسرح الفيلهارموني العريق بألمانيا فى أبريل الماضي، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقي المصري باسم درويش لقب أول "عازف عود" ينال هذه الجائزة في مصر والشرق الأوسط، وأتى تكريم الفرقة عن ألبوم كايرو ستيبس الأخير "فلايينج كاربت"، وشاركت خلاله الفرقة مع رباعي التانجو العالمي كوادرو نويفو.

واحتضن مهرجان القاهرة الدولى للجاز فى موسمه العاشر مشاركة 14 دولة، أبرزها ألمانيا والمجر والنمسا وهولندا واليابان، مع مشاركة دولتى فنلندا ولوكسمبورج لأول مرة، وتقديمه 21 حفلة موسيقية على مدار أيامه الأربعة، ومن أبرز التجارب الدولية المتواجدة، مغنية الجاز السورية لين أديب والبرتغالية ريتا ماريا والنمساوى ديفيد هالبوك والتشيكى دان بارتا بجانب رباعى جيروم كلاين من لكسمبورج وفرقة آكى ريسانين من فنلندا، مع عدة مشاركات مصرية، منها المطربة نهى فكرى، والمطربة نوران أبو طالب وفرقة هاويدرو فى حين افتتحح المهرجان بحفل الموسيقار هشام خرما.

وتمكنت كايرو ستيبس من كسر حواجز المبيعات القياسية للألبوم، بعد تخطيها حاجز الـ10 آلاف نسخة "سي دي" تم بيعها داخل ألمانيا فقط، بجانب أكثر من 5 آلاف أخرى بيعت في مصر، وقرابة 3 آلاف فى أنحاء متفرقة فى أوروبا، ما دفع المؤسسة المانحة للجائزة إلى طبع أسطوانة "فينيل إل بى" ذهبية كبيرة احتفاءً بهذا النجاح، مع اقتراب الألبوم من الاستحواذ على الدرع "البلاتينى" عند كسره حاجز الـ20 ألفا من حيث المبيعات.
كايرو ستيبس تختتم مهرجان القاهرة الدولي للجاز مع الهلباوي.. صور
كايرو ستيبس تختتم مهرجان القاهرة الدولي للجاز مع الهلباوي.. صور
كايرو ستيبس تختتم مهرجان القاهرة الدولي للجاز مع الهلباوي.. صور
كايرو ستيبس تختتم مهرجان القاهرة الدولي للجاز مع الهلباوي.. صور
كايرو ستيبس تختتم مهرجان القاهرة الدولي للجاز مع الهلباوي.. صور
كايرو ستيبس تختتم مهرجان القاهرة الدولي للجاز مع الهلباوي.. صور
كايرو ستيبس تختتم مهرجان القاهرة الدولي للجاز مع الهلباوي.. صور
كايرو ستيبس تختتم مهرجان القاهرة الدولي للجاز مع الهلباوي.. صور
كايرو ستيبس تختتم مهرجان القاهرة الدولي للجاز مع الهلباوي.. صور

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