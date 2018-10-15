حجازي: 300 ألف عقار في مصر بحاجة إلى ترميم

قال المهندس مجدي حجازي رئيس منتدى ملاك العقارات القديمة، إن الدولة طلبت من ملاك العقارات تخفيض معدلات الإيجارات 3 مرات، وبعد ذلك طلبت منهم تثبيت قيمة الإيجار، ولم تكتفي بذلك حتى أعطت الساكن حق التأبيد في السكن وتوريثه.



وأضاف "حجازي في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن أوضاع العقارات القديمة أصبحت سيئة للغاية بسبب ضعف العائد.



وأردف: "هناك ما يقرب من 300 ألف عقار في حاجة إلى ترميم، و100 ألف من هذه العقارات لن يجدي معها أي ترميم".